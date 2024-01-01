瑞士法郎兌埃塞俄比亞比爾匯率歷史紀錄

今日，瑞士法郎兌埃塞俄比亞比爾的匯率目前為65.377，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瑞士法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.685%。

在過去一星期，瑞士法郎兌埃塞俄比亞比爾的匯率波動，在25-07-2024高見65.802，並在24-07-2024低見64.649。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.318%。