История обменного курса эфиопский быр–швейцарские франки

Обменный курс эфиопских быра/швейцарские франки сейчас составляет 0,007, отражая изменение в размере -0.805% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.426% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/швейцарские франки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,007, и минимумом, равным 0,007, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.518%.