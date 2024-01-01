250 швейцарских франков в азербайджанские манаты

Сконвертируйте CHF в AZN по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = man.1,941 AZN

Среднерыночный курс в 20:43
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График изменения обменного курса CHF к AZN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AZN
1 CHF в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,98472,0228
Низкий1,94061,9406
В среднем1,96461,9860
Изменение-1.75%-1.22%
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Соотношение 1 CHF к AZN

За последние 30 дней максимальный курс CHF к AZN составил 1,9847, а минимальный — 1,9406. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,9646. Изменение курса CHF к AZN в процентном соотношении составило -1.75.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к AZN составил 2,0228, а минимальный — 1,9406. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,9860. Изменение курса CHF к AZN в процентном соотношении составило -1.22.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3991,3911,519152,611,677
1 EUR1,07210,8390,4581,4911,628163,5651,798
1 GBP1,2921,2051109,0351,7971,963197,1572,167
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8080,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Азербайджанский манат
1 CHF1,94057 AZN
5 CHF9,70285 AZN
10 CHF19,40570 AZN
20 CHF38,81140 AZN
50 CHF97,02850 AZN
100 CHF194,05700 AZN
250 CHF485,14250 AZN
500 CHF970,28500 AZN
1000 CHF1 940,57000 AZN
2000 CHF3 881,14000 AZN
5000 CHF9 702,85000 AZN
10000 CHF19 405,70000 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Швейцарский франк
1 AZN0,51531 CHF
5 AZN2,57656 CHF
10 AZN5,15312 CHF
20 AZN10,30624 CHF
50 AZN25,76560 CHF
100 AZN51,53120 CHF
250 AZN128,82800 CHF
500 AZN257,65600 CHF
1000 AZN515,31200 CHF
2000 AZN1 030,62400 CHF
5000 AZN2 576,56000 CHF
10000 AZN5 153,12000 CHF