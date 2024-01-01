История обменного курса белорусский рубль–намибийские доллары

Обменный курс белорусский рубль/намибийские доллары сейчас составляет 5,589, отражая изменение в размере 0.479% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.547% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/намибийские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 5,591, и минимумом, равным 5,484, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.566% увеличение стоимости.