История обменного курса намибийский доллар–белорусские рубли

Обменный курс намибийский доллар/белорусские рубли сейчас составляет 0,179, отражая изменение в размере 0.063% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.887% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/белорусские рубли колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 0,182, и минимумом, равным 0,178, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.563% уменьшение стоимости.