История обменного курса белорусский рубль–ботсванские пулы

Обменный курс белорусский рубль/ботсванские пулы сейчас составляет 4,127, отражая изменение в размере 0.354% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.053% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 4,136, и минимумом, равным 4,111, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.473% уменьшение стоимости.