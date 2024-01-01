История обменного курса ботсванская пула–белорусские рубли

Обменный курс ботсванская пула/белорусские рубли сейчас составляет 0,242, отражая изменение в размере -0.337% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.069% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/белорусские рубли колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 0,243, и минимумом, равным 0,242, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.475% увеличение стоимости.