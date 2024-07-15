История обменного курса белорусский рубль–бутанские нгултрумы

Обменный курс белорусский рубль/бутанские нгултрумы сейчас составляет 25,574, отражая изменение в размере 0.078% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.140% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/бутанские нгултрумы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 25,588, и минимумом, равным 25,481, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.142% увеличение стоимости.