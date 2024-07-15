История обменного курса бутанский нгултрум–белорусские рубли

Обменный курс бутанский нгултрум/белорусские рубли сейчас составляет 0,039, отражая изменение в размере -0.175% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.226% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/белорусские рубли колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,039, и минимумом, равным 0,039, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.142% уменьшение стоимости.