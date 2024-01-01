История обменного курса ботсванская пула–намибийские доллары

Обменный курс ботсванская пула/намибийские доллары сейчас составляет 1,355, отражая изменение в размере 0.158% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.635% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/намибийские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 1,355, и минимумом, равным 1,331, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.575% уменьшение стоимости.