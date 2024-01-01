История обменного курса намибийский доллар–ботсванские пулы

Обменный курс намибийский доллар/ботсванские пулы сейчас составляет 0,740, отражая изменение в размере -0.038% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.370% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 0,750, и минимумом, равным 0,738, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.578% увеличение стоимости.