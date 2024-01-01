История обменного курса ботсванская пула–венгерские форинты

Обменный курс ботсванская пула/венгерские форинты сейчас составляет 26,600, отражая изменение в размере 0.053% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.873% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/венгерские форинты колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 26,878, и минимумом, равным 26,424, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.535% уменьшение стоимости.