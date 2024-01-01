венгерский форинт ботсванские пулы История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса венгерский форинт ботсванские пулы. Это сводная страница венгерский форинт (HUF) ботсванские пулы (BWP) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные HUF и BWP за 5 лет с 19-07-2019 по 19-07-2024.

10 000 huf
376,80 bwp

Ft1,000 HUF = P0,03768 BWP

Среднерыночный курс в 19 июл. 2024 г.
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История обменного курса венгерский форинт–ботсванские пулы

Обменный курс венгерский форинт/ботсванские пулы сейчас составляет 0,038, отражая изменение в размере 0.101% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.073% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,038, и минимумом, равным 0,037, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.538% увеличение стоимости.

Самые популярные валюты на 19 июля 2024 г.

 USDEURGBPCADSGDZARINRAUD
1 USD10,9180,7731,3711,34518,29183,6311,492
1 EUR1,08910,8421,4921,46419,91591,0571,625
1 GBP1,2931,18811,7731,73923,656108,1641,93
1 CAD0,730,670,56410,98113,34461,0151,089

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Как произвести расчет конвертации из венгерских форинтов в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите HUF из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HUF в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.

Часто задаваемые вопросы об обменном курсе