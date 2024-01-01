История обменного курса ботсванская пула–боливийские боливиано

Обменный курс ботсванская пула/боливийские боливиано сейчас составляет 0,512, отражая изменение в размере -0.358% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.124% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/боливийские боливиано колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,514, и минимумом, равным 0,510, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.471% уменьшение стоимости.