История обменного курса боливийский боливиано–ботсванские пулы

Обменный курс боливийский боливиано/ботсванские пулы сейчас составляет 1,953, отражая изменение в размере -0.409% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.022% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,962, и минимумом, равным 1,944, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.474% уменьшение стоимости.