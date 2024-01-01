1 бутанский нгултрум в тунисские динары

Сконвертируйте BTN в TND по реальному обменному курсу

1 btn
0,037 tnd

Nu.1,000 BTN = DT0,03708 TND

Среднерыночный курс в 01:35
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1 BTN в TNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03770,0378
Низкий0,03710,0371
В среднем0,03740,0375
Изменить-1.10%-1.99%
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Соотношение 1 BTN к TND

За последние 30 дней максимальный курс BTN к TND составил 0,0377, а минимальный — 0,0371. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0374. Изменение курса BTN к TND в процентном соотношении составило -1.10.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к TND составил 0,0378, а минимальный — 0,0371. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0375. Изменение курса BTN к TND в процентном соотношении составило -1.99.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2830,9180,7731,3451,661,493
1 CAD0,73113,3390,670,5640,9811,2111,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49319,90910,8421,4641,8071,626

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в тунисские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и TND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в TND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанский нгултрум

BTN в USD

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BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Тунисский динар
1 BTN0,03708 TND
5 BTN0,18541 TND
10 BTN0,37082 TND
20 BTN0,74164 TND
50 BTN1,85410 TND
100 BTN3,70820 TND
250 BTN9,27050 TND
500 BTN18,54100 TND
1000 BTN37,08200 TND
2000 BTN74,16400 TND
5000 BTN185,41000 TND
10000 BTN370,82000 TND
Обменные курсы Тунисский динар / Бутанский нгултрум
1 TND26,96720 BTN
5 TND134,83600 BTN
10 TND269,67200 BTN
20 TND539,34400 BTN
50 TND1 348,36000 BTN
100 TND2 696,72000 BTN
250 TND6 741,80000 BTN
500 TND13 483,60000 BTN
1000 TND26 967,20000 BTN
2000 TND53 934,40000 BTN
5000 TND134 836,00000 BTN
10000 TND269 672,00000 BTN