История обменного курса бутанский нгултрум–тунисские динары

Обменный курс бутанский нгултрум/тунисские динары сейчас составляет 0,037, отражая изменение в размере 0.066% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.667% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/тунисские динары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,037, и минимумом, равным 0,037, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.213% уменьшение стоимости.