1 тысяча бразильских реалов в японские иены

Сконвертируйте BRL в JPY по реальному обменному курсу

1 000 brl
28 188 jpy

R$1,000 BRL = ¥28,19 JPY

Среднерыночный курс в 18:28
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1 BRL в JPYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий29,835530,9454
Низкий28,184828,1848
В среднем29,152529,7542
Изменить-2.86%-5.19%
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Соотношение 1 BRL к JPY

За последние 30 дней максимальный курс BRL к JPY составил 29,8355, а минимальный — 28,1848. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 29,1525. Изменение курса BRL к JPY в процентном соотношении составило -2.86.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к JPY составил 30,9454, а минимальный — 28,1848. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 29,7542. Изменение курса BRL к JPY в процентном соотношении составило -5.19.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1681,4941,6250,96619,632
1 GBP1,18811,295108,3111,7761,9311,14823,324
1 USD0,9170,772183,6451,3711,4910,88718,012
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в японские иены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Японская иена
1 BRL28,18790 JPY
5 BRL140,93950 JPY
10 BRL281,87900 JPY
20 BRL563,75800 JPY
50 BRL1 409,39500 JPY
100 BRL2 818,79000 JPY
250 BRL7 046,97500 JPY
500 BRL14 093,95000 JPY
1000 BRL28 187,90000 JPY
2000 BRL56 375,80000 JPY
5000 BRL140 939,50000 JPY
10000 BRL281 879,00000 JPY
Обменные курсы Японская иена / Бразильский реал
100 JPY3,54762 BRL
1000 JPY35,47620 BRL
1500 JPY53,21430 BRL
2000 JPY70,95240 BRL
3000 JPY106,42860 BRL
5000 JPY177,38100 BRL
5400 JPY191,57148 BRL
10000 JPY354,76200 BRL
15000 JPY532,14300 BRL
20000 JPY709,52400 BRL
25000 JPY886,90500 BRL
30000 JPY1 064,28600 BRL