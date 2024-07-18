1 тысяча бразильских реалов в гватемальские кетсали

Сконвертируйте BRL в GTQ по реальному обменному курсу

1 000 brl
1 389,62 gtq

R$1,000 BRL = Q1,390 GTQ

Среднерыночный курс в 18:08
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1 BRL в GTQПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,44031,5329
Низкий1,36751,3675
В среднем1,41601,4693
Изменить-2.55%-7.08%
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Соотношение 1 BRL к GTQ

За последние 30 дней максимальный курс BRL к GTQ составил 1,4403, а минимальный — 1,3675. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,4160. Изменение курса BRL к GTQ в процентном соотношении составило -2.55.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к GTQ составил 1,5329, а минимальный — 1,3675. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,4693. Изменение курса BRL к GTQ в процентном соотношении составило -7.08.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09191,2011,4941,6250,96619,627
1 GBP1,18811,296108,3581,7751,931,14823,32
1 USD0,9170,772183,6321,371,490,88617,998
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в гватемальские кетсали

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Гватемальский кетсаль
1 BRL1,38962 GTQ
5 BRL6,94810 GTQ
10 BRL13,89620 GTQ
20 BRL27,79240 GTQ
50 BRL69,48100 GTQ
100 BRL138,96200 GTQ
250 BRL347,40500 GTQ
500 BRL694,81000 GTQ
1000 BRL1 389,62000 GTQ
2000 BRL2 779,24000 GTQ
5000 BRL6 948,10000 GTQ
10000 BRL13 896,20000 GTQ
Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Бразильский реал
1 GTQ0,71962 BRL
5 GTQ3,59812 BRL
10 GTQ7,19623 BRL
20 GTQ14,39246 BRL
50 GTQ35,98115 BRL
100 GTQ71,96230 BRL
250 GTQ179,90575 BRL
500 GTQ359,81150 BRL
1000 GTQ719,62300 BRL
2000 GTQ1 439,24600 BRL
5000 GTQ3 598,11500 BRL
10000 GTQ7 196,23000 BRL