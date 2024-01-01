5 боливийских боливиано в новозеландские доллары

Сконвертируйте BOB в NZD по реальному обменному курсу

5 bob
1,20 nzd

Bs1,000 BOB = $0,2393 NZD

Среднерыночный курс в 16:11
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BOB в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,23930,2464
Низкий0,23560,2334
В среднем0,23730,2382
Изменить1.52%-2.90%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BOB к NZD

За последние 30 дней максимальный курс BOB к NZD составил 0,2393, а минимальный — 0,2356. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2373. Изменение курса BOB к NZD в процентном соотношении составило 1.52.

За последние 90 дней максимальный курс BOB к NZD составил 0,2464, а минимальный — 0,2334. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2382. Изменение курса BOB к NZD в процентном соотношении составило -2.90.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDCADCLPNGNEURGBPJPYPHP
1 USD11,37941,5551 621,870,9160,771156,93558,32
1 CAD0,731687,4421 184,150,6690,563114,5842,581
1 CLP0,0010,00111,7230,0010,0010,1670,062
1 NGN0,0010,0010,58110,00100,0970,036

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из боливийских боливиано в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BOB из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BOB в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для боливийских боливиано

BOB в USD

BOB в CAD

BOB в CLP

BOB в NGN

BOB в EUR

BOB в GBP

BOB в JPY

BOB в PHP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Боливийский боливиано / Новозеландский доллар
1 BOB0,23925 NZD
5 BOB1,19625 NZD
10 BOB2,39250 NZD
20 BOB4,78500 NZD
50 BOB11,96250 NZD
100 BOB23,92500 NZD
250 BOB59,81250 NZD
500 BOB119,62500 NZD
1000 BOB239,25000 NZD
2000 BOB478,50000 NZD
5000 BOB1 196,25000 NZD
10000 BOB2 392,50000 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Боливийский боливиано
1 NZD4,17974 BOB
5 NZD20,89870 BOB
10 NZD41,79740 BOB
20 NZD83,59480 BOB
50 NZD208,98700 BOB
100 NZD417,97400 BOB
250 NZD1 044,93500 BOB
500 NZD2 089,87000 BOB
1000 NZD4 179,74000 BOB
2000 NZD8 359,48000 BOB
5000 NZD20 898,70000 BOB
10000 NZD41 797,40000 BOB