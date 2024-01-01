История обменного курса брунейский доллар–узбекские сомы

Обменный курс брунейский доллар/узбекские сомы сейчас составляет 9 387,550, отражая изменение в размере -0.061% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.205% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/узбекские сомы колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 9 426,660, и минимумом, равным 9 361,480, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.287% уменьшение стоимости.