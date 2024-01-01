История обменного курса брунейский доллар–уругвайские песо

Обменный курс брунейский доллар/уругвайские песо сейчас составляет 30,027, отражая изменение в размере 0.193% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.570% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/уругвайские песо колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 30,039, и минимумом, равным 29,781, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.269% увеличение стоимости.