История обменного курса брунейский доллар–танзанийские шиллинги

Обменный курс брунейский доллар/танзанийские шиллинги сейчас составляет 1 989,090, отражая изменение в размере 0.519% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.062% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1 991,170, и минимумом, равным 1 968,810, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.632% увеличение стоимости.