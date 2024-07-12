История обменного курса брунейский доллар–новые тайваньские доллары

Обменный курс брунейский доллар/новые тайваньские доллары сейчас составляет 24,306, отражая изменение в размере -0.067% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.355% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 24,338, и минимумом, равным 24,172, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.209% увеличение стоимости.