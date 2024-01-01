История обменного курса брунейский доллар–таджикские сомони

Обменный курс брунейский доллар/таджикские сомони сейчас составляет 7,953, отражая изменение в размере -0.156% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.326% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/таджикские сомони колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 8,068, и минимумом, равным 7,932, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -1.365% уменьшение стоимости.