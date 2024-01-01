История обменного курса брунейский доллар–тайские баты

Обменный курс брунейский доллар/тайские баты сейчас составляет 26,822, отражая изменение в размере 0.191% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.394% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/тайские баты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 27,009, и минимумом, равным 26,745, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.313% увеличение стоимости.