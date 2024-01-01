История обменного курса брунейский доллар–эсватинские эмалангени

Обменный курс брунейский доллар/эсватинские эмалангени сейчас составляет 13,584, отражая изменение в размере 0.234% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.371% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/эсватинские эмалангени колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 13,615, и минимумом, равным 13,364, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.512% увеличение стоимости.