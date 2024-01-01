История обменного курса брунейский доллар–суринамские доллары

Обменный курс брунейский доллар/суринамские доллары сейчас составляет 22,106, отражая изменение в размере -0.285% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.966% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/суринамские доллары колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 22,363, и минимумом, равным 21,874, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.061% увеличение стоимости.