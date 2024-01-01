История обменного курса брунейский доллар–руандийские франки

Обменный курс брунейский доллар/руандийские франки сейчас составляет 977,470, отражая изменение в размере -0.109% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.191% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/руандийские франки колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 980,839, и минимумом, равным 975,341, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.204% увеличение стоимости.