История обменного курса брунейский доллар–российские рубли

Обменный курс брунейский доллар/российские рубли сейчас составляет 65,598, отражая изменение в размере -0.392% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.930% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/российские рубли колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 66,090, и минимумом, равным 64,993, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.539% увеличение стоимости.