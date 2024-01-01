История обменного курса брунейский доллар–перуанские новые соли

Обменный курс брунейский доллар/перуанские новые соли сейчас составляет 2,774, отражая изменение в размере 0.161% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.507% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 2,816, и минимумом, равным 2,760, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.443% уменьшение стоимости.