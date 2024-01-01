История обменного курса брунейский доллар–норвежские кроны

Обменный курс брунейский доллар/норвежские кроны сейчас составляет 8,017, отражая изменение в размере -0.059% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.876% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/норвежские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 8,064, и минимумом, равным 7,947, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.406% уменьшение стоимости.