История обменного курса брунейский доллар–никарагуанские кордобы

Обменный курс брунейский доллар/никарагуанские кордобы сейчас составляет 27,451, отражая изменение в размере -0.083% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.119% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/никарагуанские кордобы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 27,530, и минимумом, равным 27,378, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.175% уменьшение стоимости.