История обменного курса брунейский доллар–мозамбикские метикалы

Обменный курс брунейский доллар/мозамбикские метикалы сейчас составляет 47,394, отражая изменение в размере -0.074% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.099% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 47,527, и минимумом, равным 47,253, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой 0.406% увеличение стоимости.