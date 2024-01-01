История обменного курса брунейский доллар–маврикийские рупии

Обменный курс брунейский доллар/маврикийские рупии сейчас составляет 34,693, отражая изменение в размере -0.320% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -4.827% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 36,512, и минимумом, равным 34,658, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -4.855% уменьшение стоимости.