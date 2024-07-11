История обменного курса брунейский доллар–мавританские угии

Обменный курс брунейский доллар/мавританские угии сейчас составляет 29,497, отражая изменение в размере -0.079% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.532% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/мавританские угии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 29,567, и минимумом, равным 29,341, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой 0.462% увеличение стоимости.