История обменного курса брунейский доллар–патаки Макао

Обменный курс брунейский доллар/патаки Макао сейчас составляет 5,996, отражая изменение в размере -0.057% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.124% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/патаки Макао колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 6,005, и минимумом, равным 5,975, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.169% увеличение стоимости.