брунейский доллар патаки Макао История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса брунейский доллар патаки Макао. Это сводная страница брунейский доллар (BND) патаки Макао (MOP) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные BND и MOP за 5 лет с 18-07-2019 по 18-07-2024.
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
История обменного курса брунейский доллар–патаки Макао
Обменный курс брунейский доллар/патаки Макао сейчас составляет 5,996, отражая изменение в размере -0.057% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.124% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/патаки Макао колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 6,005, и минимумом, равным 5,975, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.169% увеличение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из брунейских долларов в патаки Макао
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BND из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BND в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.