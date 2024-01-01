История обменного курса брунейский доллар–монгольские тугрики

Обменный курс брунейский доллар/монгольские тугрики сейчас составляет 2 527,550, отражая изменение в размере 0.223% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.470% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 2 530,210, и минимумом, равным 2 511,000, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.377% увеличение стоимости.