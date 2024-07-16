История обменного курса брунейский доллар–мьянманские кьяты

Обменный курс брунейский доллар/мьянманские кьяты сейчас составляет 1 566,310, отражая изменение в размере -0.075% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.019% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/мьянманские кьяты колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1 570,400, и минимумом, равным 1 561,650, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.238% уменьшение стоимости.