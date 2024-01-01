История обменного курса брунейский доллар–малагасийские ариари

Обменный курс брунейский доллар/малагасийские ариари сейчас составляет 3 347,960, отражая изменение в размере 0.109% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.555% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 3 350,230, и минимумом, равным 3 328,650, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой 0.542% увеличение стоимости.