История обменного курса австралийский доллар–танзанийские шиллинги

Обменный курс австралийских доллара/танзанийские шиллинги сейчас составляет 1 752,180, отражая изменение в размере -1.503% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.946% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1 792,860, и минимумом, равным 1 746,480, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.723%.