1 тысяча армянских драмов в сальвадорские колоны

Сконвертируйте AMD в SVC по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ₡0,02262 SVC

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AMD к SVC

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

SVC
1 AMD в SVCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02270,0227
Низкий0,02250,0225
В среднем0,02260,0226
Изменение0.02%0.34%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AMD к SVC

За последние 30 дней максимальный курс AMD к SVC составил 0,0227, а минимальный — 0,0225. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0226. Изменение курса AMD к SVC в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к SVC составил 0,0227, а минимальный — 0,0225. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0226. Изменение курса AMD к SVC в процентном соотношении составило 0.34.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AMD к SVC

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в сальвадорские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и SVC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в SVC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Сальвадорский колон
1 AMD0,02262 SVC
5 AMD0,11308 SVC
10 AMD0,22617 SVC
20 AMD0,45233 SVC
50 AMD1,13084 SVC
100 AMD2,26167 SVC
250 AMD5,65418 SVC
500 AMD11,30835 SVC
1000 AMD22,61670 SVC
2000 AMD45,23340 SVC
5000 AMD113,08350 SVC
10000 AMD226,16700 SVC
Обменные курсы Сальвадорский колон / Армянский драм
1 SVC44,21520 AMD
5 SVC221,07600 AMD
10 SVC442,15200 AMD
20 SVC884,30400 AMD
50 SVC2 210,76000 AMD
100 SVC4 421,52000 AMD
250 SVC11 053,80000 AMD
500 SVC22 107,60000 AMD
1000 SVC44 215,20000 AMD
2000 SVC88 430,40000 AMD
5000 SVC221 076,00000 AMD
10000 SVC442 152,00000 AMD