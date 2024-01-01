50 армянских драмов в саудовские риялы

Сконвертируйте AMD в SAR по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = SR0,009708 SAR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к SAR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SAR
1 AMD в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00970,0097
Низкий0,00970,0097
В среднем0,00970,0097
Изменение0.04%0.39%
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Соотношение 1 AMD к SAR

За последние 30 дней максимальный курс AMD к SAR составил 0,0097, а минимальный — 0,0097. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0097. Изменение курса AMD к SAR в процентном соотношении составило 0.04.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к SAR составил 0,0097, а минимальный — 0,0097. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0097. Изменение курса AMD к SAR в процентном соотношении составило 0.39.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Саудовский риял
1 AMD0,00971 SAR
5 AMD0,04854 SAR
10 AMD0,09708 SAR
20 AMD0,19416 SAR
50 AMD0,48540 SAR
100 AMD0,97080 SAR
250 AMD2,42699 SAR
500 AMD4,85398 SAR
1000 AMD9,70796 SAR
2000 AMD19,41592 SAR
5000 AMD48,53980 SAR
10000 AMD97,07960 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Армянский драм
1 SAR103,00800 AMD
5 SAR515,04000 AMD
10 SAR1 030,08000 AMD
20 SAR2 060,16000 AMD
50 SAR5 150,40000 AMD
100 SAR10 300,80000 AMD
250 SAR25 752,00000 AMD
500 SAR51 504,00000 AMD
1000 SAR103 008,00000 AMD
2000 SAR206 016,00000 AMD
5000 SAR515 040,00000 AMD
10000 SAR1 030 080,00000 AMD