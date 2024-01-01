1 армянский драм в намибийские доллары

Сконвертируйте AMD в NAD по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = $0,04545 NAD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к NAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NAD
1 AMD в NADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04600,0472
Низкий0,04470,0442
В среднем0,04540,0456
Изменение0.35%-3.64%
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Соотношение 1 AMD к NAD

За последние 30 дней максимальный курс AMD к NAD составил 0,0460, а минимальный — 0,0447. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0454. Изменение курса AMD к NAD в процентном соотношении составило 0.35.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к NAD составил 0,0472, а минимальный — 0,0442. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0456. Изменение курса AMD к NAD в процентном соотношении составило -3.64.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в намибийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Намибийский доллар
1 AMD0,04545 NAD
5 AMD0,22724 NAD
10 AMD0,45449 NAD
20 AMD0,90897 NAD
50 AMD2,27243 NAD
100 AMD4,54485 NAD
250 AMD11,36213 NAD
500 AMD22,72425 NAD
1000 AMD45,44850 NAD
2000 AMD90,89700 NAD
5000 AMD227,24250 NAD
10000 AMD454,48500 NAD
Обменные курсы Намибийский доллар / Армянский драм
1 NAD22,00290 AMD
5 NAD110,01450 AMD
10 NAD220,02900 AMD
20 NAD440,05800 AMD
50 NAD1 100,14500 AMD
100 NAD2 200,29000 AMD
250 NAD5 500,72500 AMD
500 NAD11 001,45000 AMD
1000 NAD22 002,90000 AMD
2000 NAD44 005,80000 AMD
5000 NAD110 014,50000 AMD
10000 NAD220 029,00000 AMD