История обменного курса армянский драм–намибийские доллары

Обменный курс армянских драма/намибийские доллары сейчас составляет 0,045, отражая изменение в размере 0.496% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.251% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/намибийские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,046, и минимумом, равным 0,045, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.058%.