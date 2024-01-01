5 армянских драмов в мавританские угии

Сконвертируйте AMD в MRU по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = UM0,1028 MRU

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к MRU

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MRU
1 AMD в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10310,1031
Низкий0,10200,1019
В среднем0,10250,1023
Изменение0.54%0.60%
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Соотношение 1 AMD к MRU

За последние 30 дней максимальный курс AMD к MRU составил 0,1031, а минимальный — 0,1020. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1025. Изменение курса AMD к MRU в процентном соотношении составило 0.54.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к MRU составил 0,1031, а минимальный — 0,1019. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1023. Изменение курса AMD к MRU в процентном соотношении составило 0.60.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Мавританская угия
1 AMD0,10282 MRU
5 AMD0,51408 MRU
10 AMD1,02815 MRU
20 AMD2,05630 MRU
50 AMD5,14075 MRU
100 AMD10,28150 MRU
250 AMD25,70375 MRU
500 AMD51,40750 MRU
1000 AMD102,81500 MRU
2000 AMD205,63000 MRU
5000 AMD514,07500 MRU
10000 AMD1 028,15000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Армянский драм
1 MRU9,72618 AMD
5 MRU48,63090 AMD
10 MRU97,26180 AMD
20 MRU194,52360 AMD
50 MRU486,30900 AMD
100 MRU972,61800 AMD
250 MRU2 431,54500 AMD
500 MRU4 863,09000 AMD
1000 MRU9 726,18000 AMD
2000 MRU19 452,36000 AMD
5000 MRU48 630,90000 AMD
10000 MRU97 261,80000 AMD