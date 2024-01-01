500 армянских драмов в кувейтские динары

Сконвертируйте AMD в KWD по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ك0,0007927 KWD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к KWD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KWD
1 AMD в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00080,0008
Низкий0,00080,0008
В среднем0,00080,0008
Изменение0.08%0.49%
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Соотношение 1 AMD к KWD

За последние 30 дней максимальный курс AMD к KWD составил 0,0008, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0008. Изменение курса AMD к KWD в процентном соотношении составило 0.08.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к KWD составил 0,0008, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0008. Изменение курса AMD к KWD в процентном соотношении составило 0.49.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Кувейтский динар
1 AMD0,00079 KWD
5 AMD0,00396 KWD
10 AMD0,00793 KWD
20 AMD0,01585 KWD
50 AMD0,03963 KWD
100 AMD0,07927 KWD
250 AMD0,19817 KWD
500 AMD0,39633 KWD
1000 AMD0,79267 KWD
2000 AMD1,58534 KWD
5000 AMD3,96335 KWD
10000 AMD7,92669 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Армянский драм
1 KWD1 261,56000 AMD
5 KWD6 307,80000 AMD
10 KWD12 615,60000 AMD
20 KWD25 231,20000 AMD
50 KWD63 078,00000 AMD
100 KWD126 156,00000 AMD
250 KWD315 390,00000 AMD
500 KWD630 780,00000 AMD
1000 KWD1 261 560,00000 AMD
2000 KWD2 523 120,00000 AMD
5000 KWD6 307 800,00000 AMD
10000 KWD12 615 600,00000 AMD