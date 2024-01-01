1 тысяча армянских драмов в кенийские шиллинги

Сконвертируйте AMD в KES по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = Ksh0,3333 KES

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к KES

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KES
1 AMD в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,33460,3346
Низкий0,33220,3313
В среднем0,33300,3328
Изменение0.02%0.19%
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Соотношение 1 AMD к KES

За последние 30 дней максимальный курс AMD к KES составил 0,3346, а минимальный — 0,3322. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3330. Изменение курса AMD к KES в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к KES составил 0,3346, а минимальный — 0,3313. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3328. Изменение курса AMD к KES в процентном соотношении составило 0.19.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Кенийский шиллинг
1 AMD0,33327 KES
5 AMD1,66632 KES
10 AMD3,33265 KES
20 AMD6,66530 KES
50 AMD16,66325 KES
100 AMD33,32650 KES
250 AMD83,31625 KES
500 AMD166,63250 KES
1000 AMD333,26500 KES
2000 AMD666,53000 KES
5000 AMD1 666,32500 KES
10000 AMD3 332,65000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Армянский драм
1 KES3,00062 AMD
5 KES15,00310 AMD
10 KES30,00620 AMD
20 KES60,01240 AMD
50 KES150,03100 AMD
100 KES300,06200 AMD
250 KES750,15500 AMD
500 KES1 500,31000 AMD
1000 KES3 000,62000 AMD
2000 KES6 001,24000 AMD
5000 KES15 003,10000 AMD
10000 KES30 006,20000 AMD