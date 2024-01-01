1 тысяча армянских драмов в бангладешские таки

Сконвертируйте AMD в BDT по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = Tk0,3090 BDT

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к BDT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BDT
1 AMD в BDTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,30960,3096
Низкий0,30750,3026
В среднем0,30860,3078
Изменение0.04%2.07%
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Соотношение 1 AMD к BDT

За последние 30 дней максимальный курс AMD к BDT составил 0,3096, а минимальный — 0,3075. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3086. Изменение курса AMD к BDT в процентном соотношении составило 0.04.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к BDT составил 0,3096, а минимальный — 0,3026. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3078. Изменение курса AMD к BDT в процентном соотношении составило 2.07.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в бангладешские таки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Бангладешская така
1 AMD0,30895 BDT
5 AMD1,54475 BDT
10 AMD3,08951 BDT
20 AMD6,17902 BDT
50 AMD15,44755 BDT
100 AMD30,89510 BDT
250 AMD77,23775 BDT
500 AMD154,47550 BDT
1000 AMD308,95100 BDT
2000 AMD617,90200 BDT
5000 AMD1 544,75500 BDT
10000 AMD3 089,51000 BDT
Обменные курсы Бангладешская така / Армянский драм
1 BDT3,23676 AMD
5 BDT16,18380 AMD
10 BDT32,36760 AMD
20 BDT64,73520 AMD
50 BDT161,83800 AMD
100 BDT323,67600 AMD
250 BDT809,19000 AMD
500 BDT1 618,38000 AMD
1000 BDT3 236,76000 AMD
2000 BDT6 473,52000 AMD
5000 BDT16 183,80000 AMD
10000 BDT32 367,60000 AMD