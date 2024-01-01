История обменного курса албанский лек–угандийские шиллинги

Обменный курс албанских лека/угандийские шиллинги сейчас составляет 39,969, отражая изменение в размере -0.573% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.982% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 40,821, и минимумом, равным 39,906, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.750%.